B) Now write what Susan did/didn't do? 1 Susan hoovered the carpets, ................... and .................. . 2 Susan didn't water the plants, ................... or ................... .
Английский язык
B) Now write what Susan did/didn't do? 1 Susan hoovered the carpets, ................... and .................. . 2 Susan didn't water the plants, ................... or ................... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Susan hoovered the carpets, tidied her room, cooked dinner and walked the dog. Susan didn't water the plants, didn't iron the clothes and didn't wash the dishes.
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