Б. В. Томашевский , российский литературовед, исследователь жизни и творчества А. Пушкина, писал, что " у Пушкина проза обладает значительно более простым синтаксисом, чем стихи". Чтобы убедиться в этом, подсчитайте количество...

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Б. В. Томашевский , российский литературовед, исследователь жизни и творчества А. Пушкина, писал, что " у Пушкина проза обладает значительно более простым синтаксисом, чем стихи". Чтобы убедиться в этом, подсчитайте количество простых и сложных предложений в одной из глав прозаического и стихотворного произведений Пушкина, например в первом обзаце II главы повести " Капитанская дочка" и в XL, XLI строфах IV главы романа "Евгений Онегин" (это девятый класс)
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1 простое 1 сложное 1 простое капитанская дочка
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