Б(2-4х)+6х=3 Решите уровнение
Разное
Б(2-4х)+6х=3 Решите уровнение
Ответ(ы):
Гость:
2-4х+6х=3 4х+6х=3-2 10х=1 х=10
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