Баба яга летела в ступе со скоростью 20 метров в секунду в течение 5 минут, затем полчаса бежала 2 км по лесу, затем переплывала пруд шириной 1000м со скоростью 0,5 метров в секунду. С какой средней скоростью она гналась за бед...

Физика

Баба яга летела в ступе со скоростью 20 метров в секунду в течение 5 минут, затем полчаса бежала 2 км по лесу, затем переплывала пруд шириной 1000м со скоростью 0,5 метров в секунду. С какой средней скоростью она гналась за бедным Иваном?

Автор: Гость