Баба яга летела в ступе со скоростью 20 метров в секунду в течение 5 минут, затем полчаса бежала 2 км по лесу, затем переплывала пруд шириной 1000м со скоростью 0,5 метров в секунду. С какой средней скоростью она гналась за бед...
Физика
Баба яга летела в ступе со скоростью 20 метров в секунду в течение 5 минут, затем полчаса бежала 2 км по лесу, затем переплывала пруд шириной 1000м со скоростью 0,5 метров в секунду. С какой средней скоростью она гналась за бедным Иваном?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То чувство,когда еще не изучаешь физику))
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