Бабушка испекла 15 пирожков с мясом и положила их на блюдо.В первый день съели 7 пир??жков, во второй 6. На сколько меньше пирожков стало на блюде

Математика

Бабушка испекла 15 пирожков с мясом и положила их на блюдо.В первый день съели 7 пир??жков, во второй 6. На сколько меньше пирожков стало на блюде

Автор: Гость