Бабушка испекла 30 пирожков с капустой и 24 прирока с вареньем. После завтрака осталось 40 пирожков.Сколько пирожков съели за завтраком ?

Математика

Бабушка испекла 30 пирожков с капустой и 24 прирока с вареньем. После завтрака осталось 40 пирожков.Сколько пирожков съели за завтраком ?

Автор: Гость