Бабушка испекла 30 пирожков с капустой и 24 прирока с вареньем. После завтрака осталось 40 пирожков.Сколько пирожков съели за завтраком ?
Математика
Бабушка испекла 30 пирожков с капустой и 24 прирока с вареньем. После завтрака осталось 40 пирожков.Сколько пирожков съели за завтраком ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30+24= 54 ( п.) - всего 2)54-40= 14 ( п.)- съели
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