Бабушка купила 200 грам белой шерсти и 600 грам синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков,надо узнать массу одного мотка шерсти,сколько она купила мотков белой и синей шерсти?

Математика
Бабушка купила 200 грам белой шерсти и 600 грам синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков,надо узнать массу одного мотка шерсти,сколько она купила мотков белой и синей шерсти?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
200+600= 800 грам шерсти всего купила бабушка 800/8=100 грам весит каждый клубок 200/100=2 клубка белой шерсти 600/100=6 клубков синей шерсти
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