Бабушка купила 200 грам белой шерсти и 600 грам синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков,надо узнать массу одного мотка шерсти,сколько она купила мотков белой и синей шерсти?

Математика

Бабушка купила 200 грам белой шерсти и 600 грам синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков,надо узнать массу одного мотка шерсти,сколько она купила мотков белой и синей шерсти?

Автор: Гость