бабушка открыла новый пакет Муки и дела 600 Grand для блинов зачем она взяла из-за этого пакета полтора килограмма муки в этом пакете осталось 90 грамм муки сколько муки была запечатана пакете

Математика
бабушка открыла новый пакет Муки и дела 600 Grand для блинов зачем она взяла из-за этого пакета полтора килограмма муки в этом пакете осталось 90 грамм муки сколько муки была запечатана пакете
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Гость:
600 + 500 + 90 = 1190
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