бабушка открыла новый пакет Муки и дела 600 Grand для блинов зачем она взяла из-за этого пакета полтора килограмма муки в этом пакете осталось 90 грамм муки сколько муки была запечатана пакете

Математика

бабушка открыла новый пакет Муки и дела 600 Grand для блинов зачем она взяла из-за этого пакета полтора килограмма муки в этом пакете осталось 90 грамм муки сколько муки была запечатана пакете

Автор: Гость