Бабушка принесла из леса грибы. лисичек было в 5 раз больше чем подберезовиков.А подберезовиков в 6 раз больше чем боровиков. сколько грибов каждого вида собрала бабушка, если всего она принесла 74 гриба?

Математика

Бабушка принесла из леса грибы. лисичек было в 5 раз больше чем подберезовиков.А подберезовиков в 6 раз больше чем боровиков. сколько грибов каждого вида собрала бабушка, если всего она принесла 74 гриба?

Автор: Гость