Бабушка принесла из леса грибы. лисичек было в 5 раз больше чем подберезовиков.А подберезовиков в 6 раз больше чем боровиков. сколько грибов каждого вида собрала бабушка, если всего она принесла 74 гриба?
Математика
Бабушка принесла из леса грибы. лисичек было в 5 раз больше чем подберезовиков.А подберезовиков в 6 раз больше чем боровиков. сколько грибов каждого вида собрала бабушка, если всего она принесла 74 гриба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подберёзовики =6x боровики лисички=5x6xборовики=30боровики тогда: боровики+6боровиков+30боровики=74 37боровики=74 боровики=74/34=2 подберёзовики=6x2=12 лисички=30x2=60
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