Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутов (8 квадратиков в ширину и 12-в длину).В каждой,точке,где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивпет пуговицу.Сколько пуговец ей понадобится?

Математика

Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутов (8 квадратиков в ширину и 12-в длину).В каждой,точке,где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивпет пуговицу.Сколько пуговец ей понадобится?

Автор: Гость