Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутов (8 квадратиков в ширину и 12-в длину).В каждой,точке,где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивпет пуговицу.Сколько пуговец ей понадобится?
Математика
Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутов (8 квадратиков в ширину и 12-в длину).В каждой,точке,где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивпет пуговицу.Сколько пуговец ей понадобится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 пуговицы у меня так получилось
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