Бабушка собрала 120 помидоров огурцов в 6 раз больше Сколько килограммов огурцов собрала бабушка Если каждые 80 бурцов весили 1 килограмм

Математика

Бабушка собрала 120 помидоров огурцов в 6 раз больше Сколько килограммов огурцов собрала бабушка Если каждые 80 бурцов весили 1 килограмм

Автор: Гость