Бабушка собрала 120 помидоров огурцов в 6 раз больше Сколько килограммов огурцов собрала бабушка Если каждые 80 бурцов весили 1 килограмм
Математика
Бабушка собрала 120 помидоров огурцов в 6 раз больше Сколько килограммов огурцов собрала бабушка Если каждые 80 бурцов весили 1 килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120*6=720 шт огурцов 720:80=9 кг огурцов Бабушка собрала 9 кг огурцов
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