Бабушка Васи любит собирать ягоды в лесу и потом делать из них варенье. Каждые вых??дные она ездит на электричке, тратит на билеты 200 рублей и собирает по 5 килограмм ягод. На рынке можно купить килограмм ягод за 150 рублей, а...
Математика
Бабушка Васи любит собирать ягоды в лесу и потом делать из них варенье. Каждые вых??дные она ездит на электричке, тратит на билеты 200 рублей и собирает по 5 килограмм ягод. На рынке можно купить килограмм ягод за 150 рублей, а сахар по 54 рубля за килограмм. Из одного килограмма ягод и 1 килограмма сахара получается 1,5 килограмма варенья. Готовое варенье можно купить по 220 рублей за килограмм. Что дешевле для бабушки Васи: Выберите ответ 1. Собирать ягоды, покупать сахар и варить варенье 2. Покупать ягоды и сахар, варить варенье 3. Покупать готовое варенье 4. Все вышеперечисленные варианты равнозначны по стоимости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собирать ягоды, покупать сахар и варить варенье = 200 рублей на дорогу + 54*5 (сахар) = 200 + 270 рублей = 470 рублей. Покупать ягоды и сахар = 750 + 270 рублей = 1020 рублей. Готовое варенье = 220*5 = 1100 рублей. Дешевле собрать самой, НО это из расчёта 5 килограммов 1 кило = 200 + 54 = 254 (если сама) Ягоды и сахар = 150 + 54 = 204 (если купит ягоды и сахар) Готовое = 220 рублей. На один килограмм ей дешевле купить ягоды и сахар. Так что тут зависит от количества.
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