Бабушка Васи любит собирать ягоды в лесу и потом делать из них варенье. Каждые вых??дные она ездит на электричке, тратит на билеты 200 рублей и собирает по 5 килограмм ягод. На рынке можно купить килограмм ягод за 150 рублей, а...

Математика

Бабушка Васи любит собирать ягоды в лесу и потом делать из них варенье. Каждые вых??дные она ездит на электричке, тратит на билеты 200 рублей и собирает по 5 килограмм ягод. На рынке можно купить килограмм ягод за 150 рублей, а сахар по 54 рубля за килограмм. Из одного килограмма ягод и 1 килограмма сахара получается 1,5 килограмма варенья. Готовое варенье можно купить по 220 рублей за килограмм. Что дешевле для бабушки Васи: Выберите ответ 1. Собирать ягоды, покупать сахар и варить варенье 2. Покупать ягоды и сахар, варить варенье 3. Покупать готовое варенье 4. Все вышеперечисленные варианты равнозначны по стоимости

Автор: Гость