Бабушка заготовила на зиму варенье из клубники 4 банки емкостью 3 л из смородины 8 банок емкостью 2 л. сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму
Математика
Бабушка заготовила на зиму варенье из клубники 4 банки емкостью 3 л из смородины 8 банок емкостью 2 л. сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4•3=12(л) 2) 8•2=16(л) 3) 16+12=28(л) Ответ: 28 литров.
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