Бабушка заготовила на зиму варенье из клубники 4 банки емкостью 3 л из смородины 8 банок емкостью 2 л. сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму

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Бабушка заготовила на зиму варенье из клубники 4 банки емкостью 3 л из смородины 8 банок емкостью 2 л. сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму

Автор: Гость