Бабушка заготовила на зиму варенье : из клубники- 4 банки ёмкостью 3л , из смородины - 8 банок ёмкостью 2л .Сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму ?
Математика
Бабушка заготовила на зиму варенье : из клубники- 4 банки ёмкостью 3л , из смородины - 8 банок ёмкостью 2л .Сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие: клуб.варенье 4б. по 3 л смор.варенье 8б. по 2 л Всего - ? л 1) 4*3=12л клубничного варенья 2) 8*2=16л варенья из смородины 3) 12+16=28л Ответ 28л варенья бабушка заготовила на зиму
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