Бабушка заготовила на зиму варенье : из клубники- 4 банки ёмкостью 3л , из смородины - 8 банок ёмкостью 2л .Сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму ?

Математика

Бабушка заготовила на зиму варенье : из клубники- 4 банки ёмкостью 3л , из смородины - 8 банок ёмкостью 2л .Сколько всего литров варенья заготовила бабушка на зиму ?

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