Бабушке вместе с внучкой Олей 63 года,а вместе с внучкой Машей 65лет.Всем вместе 73 года.Сколько лет каждой из них?

Математика
Бабушке вместе с внучкой Олей 63 года,а вместе с внучкой Машей 65лет.Всем вместе 73 года.Сколько лет каждой из них?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)сколько лет Маше? 73-63=10 лет 2)сколько лет Оле? 73-65=8 лет 3)сколько лет бабушке? 63-8=55 лет или 65-10=55 лет
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