Бак имеет форму куба с ребром 2 дм. Найди вместимость этого бака в кубических дециметрах и вырази ее в литрах. Вычисли площадь боковых стенок этого бака

Математика

Бак имеет форму куба с ребром 2 дм. Найди вместимость этого бака в кубических дециметрах и вырази ее в литрах. Вычисли площадь боковых стенок этого бака

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