Бак имеет форму куба с ребром 2 дм. Найди вместимость этого бака в кубических дециметрах и вырази ее в литрах. Вычисли площадь боковых стенок этого бака
Математика
Бак имеет форму куба с ребром 2 дм. Найди вместимость этого бака в кубических дециметрах и вырази ее в литрах. Вычисли площадь боковых стенок этого бака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь одной боковой стенки равна S=a²=4дм², соответственно V=h*S=2*4=8дм³=8 литров Общая площадь боковых стенок равна 6*S=24дм²
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