Бак, вмещающий 120000 л., через один кран можно заполнить за 20 ч., а через другой-за 30 ч. За какое время заполнится бак, если включить оба крана? Решение и ответ. Заранее спасибо)))
Математика
Бак, вмещающий 120000 л., через один кран можно заполнить за 20 ч., а через другой-за 30 ч. За какое время заполнится бак, если включить оба крана? Решение и ответ. Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 000 : 20 часов=6 000 литров в час 120 000 : 30часов= 4 000 литров в час общая скорось заполнения - 10 000 литров в час 120 000 : 10 000 = 12 часов
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