Бак, вмещающий 120000 л., через один кран можно заполнить за 20 ч., а через другой-за 30 ч. За какое время заполнится бак, если включить оба крана? Решение и ответ. Заранее спасибо)))

Математика

Бак, вмещающий 120000 л., через один кран можно заполнить за 20 ч., а через другой-за 30 ч. За какое время заполнится бак, если включить оба крана? Решение и ответ. Заранее спасибо)))

Автор: Гость