Банан с яблоком весят 240г,ф банан с тремя такими же яблоками весят 400г.Сколько веси?? банан и сколько яблоко? Заранее спасибо

Математика
Банан с яблоком весят 240г,ф банан с тремя такими же яблоками весят 400г.Сколько веси?? банан и сколько яблоко? Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б + Я = 240 Б + 3*Я = 400  Получили систему уравнения, где Б -банан, Я - яблоко Б +Я - Б - 3Я = 240 -400 -2Я = -160  Я = 160 /2 Я = 80 гр вес яблока Б = 240 -Я Б = 240 -80 = 160 гр вес банана
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