Банк ежемесячно начисляет на вклад 2%. Сколько денег будет на счету через месяц, если вклад равен 20000 руб.?

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Банк ежемесячно начисляет на вклад 2%. Сколько денег будет на счету через месяц, если вклад равен 20000 руб.?

Автор: Гость