Банк начисляет на вклад ежегодно 8%.Сколько денег будет на счету у клиента через 2 года,если он положил на вклад 5 000 тенге?

5800 тенге так как 5000 мы делим на 100 и узнаем сколько тенге в 1 % выходит 50 тенге дальше умножаем на 8 у нас выходит годовая прибыль известно что нужно через 2 года то есть годовую прибыль умножаем на 2 x и прибавляем к основной сумме )