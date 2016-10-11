Банк по вкладу "срочный" начисляет за год 15% на вложенную сумму. На какую сумму был ??ткрыт счёт, если через год на нём оказалось 9200 руб?

Математика

Банк по вкладу "срочный" начисляет за год 15% на вложенную сумму. На какую сумму был ??ткрыт счёт, если через год на нём оказалось 9200 руб?

Автор: Гость