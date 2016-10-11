Банк по вкладу "срочный" начисляет за год 15% на вложенную сумму. На какую сумму был ??ткрыт счёт, если через год на нём оказалось 9200 руб?

Математика
Банк по вкладу "срочный" начисляет за год 15% на вложенную сумму. На какую сумму был ??ткрыт счёт, если через год на нём оказалось 9200 руб?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100+15=115% будет на вкладе 9200:115*100=8000 р вложили
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