Банк выдал кредит 5 мая в размере 100 тысяч рублей срок возврата кредита 7 ноября процентная ставка 25 % годовых определить наращенную сумму долга подлежащуюю возврату/ Срочно помогите! Дам 34 балла
Экономика
Банк выдал кредит 5 мая в размере 100 тысяч рублей срок возврата кредита 7 ноября процентная ставка 25 % годовых определить наращенную сумму долга подлежащуюю возврату/ Срочно помогите! Дам 34 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Точный метод (365): t= 185 дней; T = 365 дней; n = 185/365=0,507 года. I= Pni = 100*0,507*0,25 = 12,675 тыс. рублей. S= P(1 + ni) = P+ I = 100+12,675 = 112,675 тыс. рублей.
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