Банк выплачивает 7% годовых.Какова будет величина вклада в 10 000 рублей через: 1) n лет?.... И поподробней решение

Алгебра

Банк выплачивает 7% годовых.Какова будет величина вклада в 10 000 рублей через: 1) n лет?.... И поподробней решение

Автор: Гость