Банк выплачивает 7% годовых.Какова будет величина вклада в 10 000 рублей через: 1) n лет?.... И поподробней решение
Алгебра
Банк выплачивает 7% годовых.Какова будет величина вклада в 10 000 рублей через: 1) n лет?.... И поподробней решение
Ответ(ы):
Гость:
Решение (((10000*107%)*107%)*на 107% n раз
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