Банка с мёдом весит 500 г, такая же банка с керосином весит 350 г. Керосин в два раза легче мёда. Сколько весит пустая банка? А.200г. Б.150г. В.125г. Г.100г.

Гость: Гость:

банка с медом ----- 500 г; банка с керос. ------ 350 г; керос ----? г, но в 2 раза легче меда; банка ------ ? г Решение: А р и ф м е т и ч е с к и й с п о с о б. Если масса меда в банке вдвое больше массы керосина, то можно считать, что в этой банке находится масса меда, равная двойной масса керосина. 500 - 350 = 150 (г) ----- (одна) масса керосина в банке. 350 - 150 = 200 (г) ----- масса пустой банки Ответ: А) 200 г - масса пустой банки. Проверка: 150*2+200 = 500; 500 = 500 А л г е б р а и ч е с к и й с п о с о б. Х г ------ масса пустой банки; (350 - Х) г ------- масса керосина; 2 * (350 - Х ) г ---- масса меда; (Х + 2 * (350 - Х)) г ---- масса банки с медом; 500 = Х + 2 * (350 - Х) ---- по условию; 500 = Х + 700 - 2Х Х = 200 (г) Ответ: 200 г масса пустой банки.