(барабанить)бум,бум и наобум это однокоренные слова?Какие это части речи и какие в них корни?

Русский язык
(барабанить)бум,бум и наобум это однокоренные слова?Какие это части речи и какие в них корни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бум и наобум - это не однокоренные слова, так как в них разный смысл (бум - это звук, когда барабанишь, а наобум - это значит "не думая"). Наобум - это наречие, а бум - междометие. В обоих словах всё слово и будет являться корнем.
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