Баскетбольная команда на площадке состоит из пяти игроков. Средний рост игроков составляет 195 см, при этом рост наиболее высокого игрока равен 205 см , а наиболее низкого — 190 см. Выберите утверждения, которые непос...

Баскетбольная команда на площадке состоит из пяти игроков. Средний рост игроков составляет 195 см, при этом рост наиболее высокого игрока равен 205 см , а наиболее низкого — 190 см. Выберите утверждения, которые непосредственно следуют из приведённых данных. 1) По крайней мере два игрока команды имеют рост менее 195 см 2) Средний рост трёх остальных игроков меньше 195 см 3) Каждый из трёх остальных игроков ниже 195 см 4) Рост второго по высоте игрока больше 195 см В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.