Басня крылова чтобы быстро училась

Басня крылова чтобы быстро училась

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Попробуй долго читать потом вечером ещё раз прочитаешь и утром знаешь всю басню так же со стихами и песнями работает
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