Басня Крылова "Лебедь, рак и щука ".анализ басни,определите мораль и аллегорический смысл басни.
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Басня Крылова "Лебедь, рак и щука ".анализ басни,определите мораль и аллегорический смысл басни.
Ответ(ы):
Гость:
Каждый раз, когда внутренние раздоры в коллективе и в семье мешают общему делу, мы поминаем Лебедя, Рака и Щуку . "Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвётся в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. "
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