Бассейн имеет имеет размеры 12м Х 25 м. Рабочий-плиточник выкладывает плиткой 3 кв. м. ы день. Сколько дней нужно рабочему, чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Математика
Бассейн имеет имеет размеры 12м Х 25 м. Рабочий-плиточник выкладывает плиткой 3 кв. м. ы день. Сколько дней нужно рабочему, чтобы выложить плиткой пол в бассейне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*25=300 м2 площадь дна бассейна 300:3=100 дней нужно рабочему, чтобы выложить пол плиткой.
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