Бассейн имеет имеет размеры 12м Х 25 м. Рабочий-плиточник выкладывает плиткой 3 кв. м. ы день. Сколько дней нужно рабочему, чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Математика

Бассейн имеет имеет размеры 12м Х 25 м. Рабочий-плиточник выкладывает плиткой 3 кв. м. ы день. Сколько дней нужно рабочему, чтобы выложить плиткой пол в бассейне?

Автор: Гость