Бассейн наполняется первой трубой за 6 часов, а через вторую трубу опоржняется за 9 часов. Через сколько часов будет наполнен бассейн, если одновременно открыть обе трубы? Объ ясните пожалуйста.
Бассейн наполняется первой трубой за 6 часов, а через вторую трубу опоржняется за 9 часов. Через сколько часов будет наполнен бассейн, если одновременно открыть обе трубы? Объ ясните пожалуйста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
За 6 часов выльется 23 заливаемого, при тенденции: 13 остается в бассейне за 6 часов мы наполним оный за 18 часов