Батончик бутончик кувшинчик апельсинчик мандаринчик помидорчик лимончик бараба??чик блинчик супчик какие из этих слов словарные

Русский язык
Батончик бутончик кувшинчик апельсинчик мандаринчик помидорчик лимончик бараба??чик блинчик супчик какие из этих слов словарные
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Апельсинчик,барабанчик,мандаринчик,лимончик.
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