Бауыржан Момышулы -Почему у ласточки хвост двойной? перевод текста Там правил не дракон Айдахар А там правил царь Солеймен

Қазақ тiлi

Бауыржан Момышулы -Почему у ласточки хвост двойной? перевод текста Там правил не дракон Айдахар А там правил царь Солеймен

Автор: Гость