Бечевку длинной 18 целых 2/3 м надо разрезать на двеьчасти так что бы длинна одного куска была в два раза больше длинны второго куска. Какой длинны должен быть каждый кусок?
Математика
Бечевку длинной 18 целых 2/3 м надо разрезать на двеьчасти так что бы длинна одного куска была в два раза больше длинны второго куска. Какой длинны должен быть каждый кусок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делить будет трудно. Длину всей надо разделить на ТРИ части = 1 и в 2 раза больше. РЕШЕНИЕ 18 2/3 : 3 = (18:3) + 2/3 :3 = 6 2/9 м - ОТВЕТ - короткий кусок 6 2/9 *2 = 6*2 + 2/9 * 2 = 12 4/9 - второй отрезок. - в 2 раза больше.
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