Бечевку длинной 18 целых 2/3 м надо разрезать на двеьчасти так что бы длинна одного куска была в два раза больше длинны второго куска. Какой длинны должен быть каждый кусок?

Математика

Бечевку длинной 18 целых 2/3 м надо разрезать на двеьчасти так что бы длинна одного куска была в два раза больше длинны второго куска. Какой длинны должен быть каждый кусок?

Автор: Гость