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бегун пробежал 180 метров за 20 сек .найдите среднюю скорость бегуна .ответ дайте в км час
бегун пробежал 180 метров за 20 сек .найдите среднюю скорость бегуна .ответ дайте в км час
Ответ(ы):
Ответил Гость:
0.180: 0.3= 0.6 км/ч
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