Бел,как вата, Мягок,как шерсть, Лёгок,как перо. (снег) Найдите имена существите??ьные и определите их род.Над именами существительными укажите их род

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Бел,как вата, Мягок,как шерсть, Лёгок,как перо. (снег) Найдите имена существите??ьные и определите их род.Над именами существительными укажите их род

Автор: Гость