Бел,как вата, Мягок,как шерсть, Лёгок,как перо. (снег) Найдите имена существите??ьные и определите их род.Над именами существительными укажите их род
Русский язык
Бел,как вата, Мягок,как шерсть, Лёгок,как перо. (снег) Найдите имена существите??ьные и определите их род.Над именами существительными укажите их род
Ответ(ы):
Гость:
Шерсть(Ж.Р.) Перо(Ср.Р) Снег(М.Р.)
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