Белка собрала зз ореха она разложила их на 6 кучек с разным количеством орехов.ско??ько орехов в самойпоследней кучке,если в первой 8 орехов
Математика
Белка собрала зз ореха она разложила их на 6 кучек с разным количеством орехов.ско??ько орехов в самойпоследней кучке,если в первой 8 орехов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
356726772 вот зтовтс мпроарргоиаиоорапр
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