Белка собрала зз ореха она разложила их на 6 кучек с разным количеством орехов.ско??ько орехов в самойпоследней кучке,если в первой 8 орехов

Математика

Белка собрала зз ореха она разложила их на 6 кучек с разным количеством орехов.ско??ько орехов в самойпоследней кучке,если в первой 8 орехов

Автор: Гость