Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. в дуплах первого дерева и второго дерева-96 орехов, в дуплах второго и третьего-156, а первого и третьего-132 ореха. сколько орехов спрятала белка в дупле каждого дерева?
Математика
Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. в дуплах первого дерева и второго дерева-96 орехов, в дуплах второго и третьего-156, а первого и третьего-132 ореха. сколько орехов спрятала белка в дупле каждого дерева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом 36 во втором 69 в третьем 96
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Окружающий мир
Английский язык
Guess the words and write them down. То есть нужно поменять буквы местами и получатся слова. Ticat- Socy-cosy Adry- Lacperife- Rafict- ...
Математика
Мотоциклист за день проехал некоторое расстояние.1% путь он ехал по проселочной дороге что составило 3км .остальную часть пути он ехал по шоссе.ско...
Математика