Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. в дуплах первого дерева и второго дерева-96 орехов, в дуплах второго и третьего-156, а первого и третьего-132 ореха. сколько орехов спрятала белка в дупле каждого дерева?

Математика
Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. в дуплах первого дерева и второго дерева-96 орехов, в дуплах второго и третьего-156, а первого и третьего-132 ореха. сколько орехов спрятала белка в дупле каждого дерева?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом 36 во втором 69  в третьем 96
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Қалада(ауылда) нелер бар?
Ответить
Окружающий мир
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Guess the words and write them down. То есть нужно поменять буквы местами и получатся слова. Ticat- Socy-cosy Adry- Lacperife- Rafict- ...
Ответить
Математика
Мотоциклист за день проехал некоторое расстояние.1% путь он ехал по проселочной дороге что составило 3км .остальную часть пути он ехал по шоссе.ско...
Ответить
Математика
Тут надо сделать 280 упр
Ответить