Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. в дуплах первого дерева и второго дерева-96 орехов, в дуплах второго и третьего-156, а первого и третьего-132 ореха. сколько орехов спрятала белка в дупле каждого дерева?

Математика

Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. в дуплах первого дерева и второго дерева-96 орехов, в дуплах второго и третьего-156, а первого и третьего-132 ореха. сколько орехов спрятала белка в дупле каждого дерева?

Автор: Гость