Белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.после того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну. сколько было заготовлено грибов? и орехов?
Математика
Белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.после того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну. сколько было заготовлено грибов? и орехов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
215+287=502 654-502=152 152:2=76 76+215=291 76+287=363
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