Белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.после того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну. сколько было заготовлено грибов? и орехов?

Математика

Белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.после того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну. сколько было заготовлено грибов? и орехов?

Автор: Гость