Белочка заготовила орехов в 2 раза больше, чем грибов. Затем она принесла ещё 8 грибов, и грибов стало столько же, сколько и орехов. Сколько орехов заготовила орехов?
Математика
Белочка заготовила орехов в 2 раза больше, чем грибов. Затем она принесла ещё 8 грибов, и грибов стало столько же, сколько и орехов. Сколько орехов заготовила орехов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 орехов 16 в два раза больше, чем 8 8+8=16
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