Белочки Рыженькая и Жёлтенькая собирали орехи, причём Рыженькая собрала в 8 раз меньше орехов, чем Жёлтенькая. Тогда Жёлтенькая отдала Рыженькой 42 свои ореха, после чего орехов у белочек стало поровну. Сколько орехов собрала к...

Математика

Белочки Рыженькая и Жёлтенькая собирали орехи, причём Рыженькая собрала в 8 раз меньше орехов, чем Жёлтенькая. Тогда Жёлтенькая отдала Рыженькой 42 свои ореха, после чего орехов у белочек стало поровну. Сколько орехов собрала каждая белочка? Помогите, пожалуйста, решить задачу!

Автор: Гость