Белочки Рыженькая и Жёлтенькая собирали орехи, причём Рыженькая собрала в 8 раз меньше орехов, чем Жёлтенькая. Тогда Жёлтенькая отдала Рыженькой 42 свои ореха, после чего орехов у белочек стало поровну. Сколько орехов собрала к...
Математика
Белочки Рыженькая и Жёлтенькая собирали орехи, причём Рыженькая собрала в 8 раз меньше орехов, чем Жёлтенькая. Тогда Жёлтенькая отдала Рыженькой 42 свои ореха, после чего орехов у белочек стало поровну. Сколько орехов собрала каждая белочка? Помогите, пожалуйста, решить задачу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть рыженькая собрала х орехов тогда желтенькая собрала 8х х+42 стало у рыженькой когда ей отдали орехи 8х-42- стало у желтенькой так как орехов стало поровну то х+42=8х-42 7х=84 х=12 орехов было у рыженькой 12*8=96 было у желтенькой Ответ 12 и 96 орехов
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