Белоснежка приготовила гномам на обед.В названиях блюд все согласные звуки тверд??е . Какое блюдо лишнее? уха рагу котлета компот
Русский язык
Белоснежка приготовила гномам на обед.В названиях блюд все согласные звуки тверд??е . Какое блюдо лишнее? уха рагу котлета компот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишнее слово котлета
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