Ben is cleaning the house . Ben has got a house. The house was clean. The house isclean. The Browns have got a house . ( ко всем предлож??ниям надо составить отрицание ) пожалуйста помогите

Английский язык
Ben is cleaning the house . Ben has got a house. The house was clean. The house isclean. The Browns have got a house . ( ко всем предлож??ниям надо составить отрицание ) пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ben doesn't clean the house.Ben hasn't got a house. The house was not clean. The house is not clean. The Browns haven't got a house
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