Бензин оказывает давление 2,5 кПа на дно бака. Какова высота бензина в баке? Плотность бензина 800кг/м(3). Ускорение свободного падения равно 10м/с(2).
Физика
Бензин оказывает давление 2,5 кПа на дно бака. Какова высота бензина в баке? Плотность бензина 800кг/м(3). Ускорение свободного падения равно 10м/с(2).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление находится по формуле p=плотность (жидкости) *g*h,отсюда высота равна 2500:8000=0,3125 м =31,25 см
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