Бензобак автомобиля вмещает 48 литров бензина. на первые 200 км пути водитель истратил 20 литров бензина. сможетли он проехать еще 250 км без дозаправки

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Бензобак автомобиля вмещает 48 литров бензина. на первые 200 км пути водитель истратил 20 литров бензина. сможетли он проехать еще 250 км без дозаправки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если на 200км потрачено 20 литров то 1 литр тратится за 10км 250:10=25литров еще нжно 25+20=45 литров 45 больше 40 Ответ: можно
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