Береза, стакан, ягода, трава, погода, ветер, город, гнездо, карандаш, морковь, дождь, зерно....Образуйте от них однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов -чик, -ИК, -ок,-ышк, -к,-инк.

Русский язык

Береза, стакан, ягода, трава, погода, ветер, город, гнездо, карандаш, морковь, дождь, зерно....Образуйте от них однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов -чик, -ИК, -ок,-ышк, -к,-инк.

Автор: Гость