Береза, стакан, ягода, трава, погода, ветер, город, гнездо, карандаш, морковь, дождь, зерно....Образуйте от них однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов -чик, -ИК, -ок,-ышк, -к,-инк.

Русский язык
Береза, стакан, ягода, трава, погода, ветер, город, гнездо, карандаш, морковь, дождь, зерно....Образуйте от них однокоренные слова при помощи одного из данных суффиксов -чик, -ИК, -ок,-ышк, -к,-инк.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Березка стаканчик ягодка травка погодка зернышко дождик
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