Березы окружающие площадку создавали густую тень. Солнечные лучи освещали опад??ющие с деревьев листья. В лицо брызнули капли росы упавшие с задевшего колесом куста. Я увидел острый гребень скалы поднимаемый к самым облак...

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Березы окружающие площадку создавали густую тень. Солнечные лучи освещали опад??ющие с деревьев листья. В лицо брызнули капли росы упавшие с задевшего колесом куста. Я увидел острый гребень скалы поднимаемый к самым облакам. Грязь в город несут тракторы и грузовики, въезжающие на асфальт с проселочных дорог, остановившиеся на обочине. (нужно исправить речевые ошибки и расставить знаки препинания)

Автор: Гость