Бесектриса углов A и B параллелограма ABCD пересекается в точке M, лежащей на стороне BC.найти стороны параллелограма, если его периметр равен 36см

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Треугольник АВМ - равнобедренный ⇒ АВ=ВМТреугольник ДМС - равнобедренный ⇒ СД=МСА так как АВ=СД (как противоположные стороны параллелограмма), то и ВМ=МС.Значит, если АВ=х, то ВС=2х.Полупериметр равен 36:2=18 см.х+2х=183х=18х=6АВ=СД=6 смВС=АД=2·6=12 (см)Ответ. 6 см и 12 см.