Бесплатные балы:Сочинение:почему Дубровский (младший) уезжает за границу?В романе Дубровский-А.С.Пушукин
Литература
Бесплатные балы:Сочинение:почему Дубровский (младший) уезжает за границу?В романе Дубровский-А.С.Пушукин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему не было смысла остается в России.Люди Троекурова рано или поздно найдут его,т.к. он в розыске.Да еще и Маша вышла за Верейского.У него было достаточно награжденных денег чтобы обеспечить себя за границей.Он распускает шайку и скрывается за границу.
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