Бесплатные балы:Сочинение:почему Дубровский (младший) уезжает за границу?В романе Дубровский-А.С.Пушукин

Гость: Гость:

Ему не было смысла остается в России.Люди Троекурова рано или поздно найдут его,т.к. он в розыске.Да еще и Маша вышла за Верейского.У него было достаточно награжденных денег чтобы обеспечить себя за границей.Он распускает шайку и скрывается за границу.