библиотеку привезли новые стеллажи на каждой из 5 полок новости лажа можно размес??ить 200 книг в старом стеллажи 6 полок на каждой из которых помещается 100 книг несколько книг больше можно разместить на новом стеллаже чем на ...

Математика
библиотеку привезли новые стеллажи на каждой из 5 полок новости лажа можно размес??ить 200 книг в старом стеллажи 6 полок на каждой из которых помещается 100 книг несколько книг больше можно разместить на новом стеллаже чем на старом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200×5=1000книг на новых полках 2)100×6=600книг на новых полках 3)1000-600=400книг Ответ можно разместить на 400 книг больше
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