библиотеку привезли новые стеллажи на каждой из 5 полок новости лажа можно размес??ить 200 книг в старом стеллажи 6 полок на каждой из которых помещается 100 книг несколько книг больше можно разместить на новом стеллаже чем на ...

Математика

библиотеку привезли новые стеллажи на каждой из 5 полок новости лажа можно размес??ить 200 книг в старом стеллажи 6 полок на каждой из которых помещается 100 книг несколько книг больше можно разместить на новом стеллаже чем на старом

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