Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей?

Математика

Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей?

Автор: Гость