Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей?
Математика
Билет на электричку стоит 40 рублей. Ожидается повышение цены на 10%. Какое наибольшее количество билетов можно будет купить на 300 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40*0,1=на 4руб повысится цена.2)40+4=44(руб)-новая цена билета.3)300:44≈6 билетов можно будет купить на 300 рублей
Гость:
40-10%=4 билет подорожает на 4р 40+4=44р будет стоить билет после повышения цены 300:44=6,8 Ответ:можно купить 6 билетов
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